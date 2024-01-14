脫魔大翻身　辛祖重返多蒙特首仗即有助攻

周日(14日)凌晨德甲，日前被曼聯外借去多蒙特嘅翼鋒查頓辛祖，大踢爭氣波，回歸「蜜蜂兵團」首仗立即貢獻助攻，協助多蒙特作客以3比0大勝榜尾達斯泰特，繼格連活特之後，成為今季另1位脫「魔」大翻身嘅曼聯球員，再次印證紅魔鬼領隊坦哈格唔識用人。

雙方實力有明顯距離，多蒙特開賽24分鐘由祖利安白蘭特近門射入打開紀錄，換邊後冇耐，球迷最期待畫面出色，查頓辛祖55分鐘後備上陣，呢位23歲英格蘭球星77分鐘殺入禁區右路傳中，由馬高列奧斯撞入成2比0，踢到補時，同樣後備上陣嘅尤素法莫高高為多蒙特射成3比0。

查頓辛祖因為被曼聯主帥坦哈格指責操練態度欠佳，兩人關係決裂，上年8月底開始被雪藏，即使有4個幾月冇比賽，但辛祖仍然保持不俗狀態，今仗表現備受好評，多蒙特行政總裁華斯基力撐呢位翼鋒：「辛祖完全冇紀律問題，我唔知道邊個作故仔。」擺明暗寸坦哈格「老屈」辛祖。

曼聯2位翼鋒格連活特、查頓辛祖今季先後被外借去其他球隊，同樣有出色表現，反而紅魔鬼現時鋒線球員腳頭無靈，令坦哈格處境更加尷尬。