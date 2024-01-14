亞洲盃　全城力撐香港隊

亞洲盃決賽周終於輪到港隊登場，今晚(日)假哈利法國際球場，香港足球代表隊會面對C組首個對手阿聯酋。闊別56年後再闖大舞台的港隊，賽前提早逾兩周到西亞進行海外集訓，主教練莊恩安達臣分享到備戰情況時，認為港隊執行戰術上已有改善，面對過去兩屆都打入4強的阿聯酋，勢要展示訓練成果。（HOY TV 77台周日晚10時30分直播）

港隊於西亞集訓期間完成了3場友賽，包括以2比1擊敗國足、1比2不敵塔吉克，以及0比2不敵沙特阿拉伯，總結4周的本地及海外集訓，安帥對訓練成果感滿意：「經過4周集訓，大家都付出汗水同體力去備戰，過去幾場友賽面對強隊所作出嘅表現，印證咗球隊喺戰術執行上都有明顯進步。」他特別提到港隊對中國隊一役最為理想，展現出港隊風格：「我哋成功擊敗中國嗰場波係非常好嘅比賽，港隊踢得硬淨，鬥心十足，展示出好大能量。喺高位逼搶對手，令對手無辦法入局，呢種就係港隊嘅踢法。」

港隊在去年亞運闖佳績，當時以超齡球員身份出戰的胡晉銘，累積了一定大賽經驗，他就分享到要如何應付首場比賽：「相信到時氣氛同亞運好唔同，頭20分鐘一定要摸清楚對方踢法，可能會踢得保守少少。」他形容賽前心情平靜，並相信球迷的支持，會幫助球員交出更好表現：「可能踏入球場就會焫着，球迷付出時間金錢，佢哋嘅支持會成為我哋喺場上嘅推動力。」

至於世界排名64位的阿聯酋，是近兩屆亞洲盃4強分子，1996年更曾以東道主身份取得亞軍。主教練保羅賓圖去年9月才執掌教鞭，他承認接手球隊不久，備戰今次大賽有困難：「我上年9月先至接手，備戰時間唔算太長，賽前我哋踢咗兩場友賽，表現唔算太好，但畀我哋有機會知道場上邊方面要做得更好，如果唔改善，呢場比賽會好麻煩。」這位前葡萄牙主帥，2022年執教南韓期間，曾在東亞盃與港隊交手，惟他認為那場比賽參考價值不大：「南韓同阿聯酋球員唔同，2022年東亞盃嘅參考價值唔大，我更睇重港隊近日嘅表現，我哋會尊重對手，相信會係一場硬仗。」