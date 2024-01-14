【人物誌】曼城挪威人唔止夏蘭特　仲有佢

曼城上仗英超可以反勝紐卡素3比2，除咗入波兼助攻嘅奇雲迪布尼之外，補時射入致勝1球嘅奧斯卡波比亦功不可沒，呢位20歲挪威新星比同胞艾寧夏蘭特，更加早加盟「藍月亮」，今季嶄露頭角，繼上月歐聯入波後，今仗亦取得職業生涯首個英超入球，令世人知道曼城陣中唔止夏蘭特1位挪威人。

擁有岡比亞血統嘅奧斯卡波比2019年7月由挪超球隊華拉倫加轉投曼城青年軍，當時已被英國傳媒譽為「藍月亮」同年齡級別最佳球員，上年9月初對富咸，首次獲得英超上陣機會，同月主場對貝爾格萊德紅星，上演歐聯處子作，其後晉身挪威大國腳，並喺上年11月對法羅群島嘅熱身賽，取得入球。

呢位翼鋒愈踢愈有信心，上月最後1輪歐聯分組賽作客貝爾格萊德紅星，佢更加擔任正選，並射入1球，可見領隊哥迪奧拿有心栽培呢位明日之星，哥帥付出果然有收穫，奧斯卡波比今仗英超建功為球隊取得寶貴3分。

賽後奧斯卡波比話：「今場比賽節奏好快，領隊要求我入波，幸好我做到，呢個係我一生嘅夢想，可以同世界最佳球隊一齊努力贏波，感覺難以形容，我要多謝奇雲迪布尼嘅助攻，佢係英超最偉大球員之一，亦係一位好人。」由於艾寧夏蘭特仍在養傷，奧斯卡波比未來一段日子應該有唔少機會上陣，分擔呢位「大師兄」嘅入球工作。