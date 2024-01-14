國米大炒蒙沙　拿達路入波直逼名宿70年前紀錄

周日(14日)凌晨意甲，國際米蘭作客以5比1大勝蒙沙，繼續鞏固榜首之位，前鋒拿達路馬天尼斯今仗梅開二度，效力國米以來已經累積入122球，成為「藍黑兵團」史上入波第3多嘅外援，只落後「一哥」尼爾斯11球，相信呢位阿根廷國腳今季可以超越前輩，成為國米史上外援入球王。

國際米蘭贏得非常輕鬆，開賽12分鐘就由查漢奴古射入12碼打開紀錄，2分鐘之後，費達歷高迪馬高左路傳中，拿達路馬天尼斯近門剷入成2比0。下半場馬古斯杜林回傳，查漢奴古冷靜射入，個人梅開二度。

雖然蒙沙由馬迪奧比辛拿射入12碼追至1比3，但轉個頭又輸番球12碼，拿達路馬天尼斯操刀射入，加上馬古斯杜林建功，協助國際米蘭大勝5比1，近14場聯賽取得11勝3和。

拿達路馬天尼斯今季意甲上陣18場已有18球進帳，佢2018年夏天加盟國米以來，各項賽事總共入122球，成為球隊史上入波第3多嘅外援，落後第2位莫路伊卡迪2球，要超越呢位阿根廷同胞，唔成問題，拿達路馬天尼斯現時目標係挑戰法國名將尼爾斯1954年創下嘅133球紀錄，以佢超高入球率，刷新紀錄指日可待。