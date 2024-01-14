亞洲盃大熱日本登場　鍊越南精打細算

亞洲盃D組，輪到爭標大熱日本迎戰越南，上屆亞軍日本大部分球員效力歐洲球會，包括利物浦中場遠藤航、阿仙奴後衞富安健洋，整體實力無疑遠勝越南，但考慮到首場分組賽未必搏盡，以免影響較後階段衝冠狀態，預料日本小勝居多。主W太熱冇肉食，加上雙方近4次對賽，總入球全開2球或以下，中位數4.5球嘅入球細夠穩陣。（HOY TV 76台周日晚7時30分直播）

日本曾經4次奪得亞洲盃冠軍，屬於捧盃次數最多嘅球隊，加上2022年世盃有出色表現，以及各項賽事近10場全勝，走勢銳不可當，出戰亞洲盃實在大超班，以日本嘅級數，踢分組賽唔需要使出全力，亦可取得出線資格。主帥森保一應該會諗得更長遠，最重要係避免出現傷兵，以及保留體力應付淘汰賽，今場贏波全取3分已經達標，冇必要浪費體力大炒對手。

另邊廂，越南近年足球水平有明顯進步，上屆亞洲盃打入8強，最犀利係兩年前世盃外圍賽作客打和日本1比1，雖說在此之前3次不敵日本，但不約而同都僅負0比1，可見越南對住呢支亞洲一哥，表現並唔失禮。無可否認，越南要贏日本，的確非常困難，預料今仗會加強防守，以博取1分為目標，有利開細。

更多賠率：