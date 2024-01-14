曼聯攻力差惡唔出樣　熱刺當頭起受讓抵撐

英超重頭戲，曼聯主場硬撼熱刺。「紅魔」愈踢愈沉，加上傷兵滿營，短期內成績難望反彈；反觀熱刺近期明顯回勇，近5場聯賽4勝1負，今仗有得受讓平半，寧捧當頭起，梗係博熱刺下盤。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

曼聯近5場英超僅1勝，該仗仲係落後兩球下，千辛萬苦先反勝阿士東維拉3比2。「紅魔」把握力曳嘅老毛病仍然冇改善，上仗英足盃對英甲球隊韋根，即使全場有28次埋門，但射手海倫多次浪費機會，最終僅小勝2比0，其中一球仲係嚟自12碼，唔算好有說服力，對住甲組仔都咁難入波，今仗面對熱刺，曼聯恐怕破關乏力。

「紅魔」攻不銳，防守方面亦唔見得穩陣，幾位主力守將哈利馬古尼、域陀連迪路夫、利辛度馬天尼斯及勞基梳爾仲養緊傷，今仗焗住繼續由36歲老將莊尼伊雲斯夥拍華拉尼扼守中路，兩人經過頻密賽程，有冇足夠體力抵禦踢法主攻嘅熱刺，實屬疑問。

作客嘅熱刺雖然缺少離隊踢亞洲盃嘅孫興民，但另一前鋒李察利臣弗到震，近6次上陣射入5球，加上剛加盟嘅迪姆華拿，令主帥普斯迪高路有更多選擇。兩軍季初交鋒，熱刺淨勝對手兩粒，加上整體狀態遠勝「紅魔」，有望坐和望贏。

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