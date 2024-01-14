賽馬會菁英盃　港會迎戰東方

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周日（14日）於香港足球會足球場上演1場A組激戰，由港會硬撼東方。港會把劉學銘及周子謙推上1格任防中，莊文歷及加斯特夫負責側擊，為泰亞高創造突擊機會；至於東方，鐘樂安及丹尼爾鎮守中路，馬高斯聯同梁振邦控制中場，于揚先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會正選：

88 邁亞 ［GK］

2 周子謙

3 費利皮爾

4 劉學銘

5 菲杜化 ［C］

6 李俊諺

7 莊文歷

17 加斯特夫

23 白星馳

47 文家永

91 泰亞高

東方正選：

40 鍾凱文 [GK]

2 賀爾

5 鐘樂安

7 巴科爾

8 巴拉克

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

21 丹尼爾

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

港會後備：

81 艾斯亨利 ［GK］

8 麥美倫

16 溫俊

18 積施利

24 斯特芬

26 里奧

31 博偉程

東方後備：

26 廖富源 [GK]

6 郭崇毅

15 黃浩然

17 柳志成

19 于揚

28 蕭政

31 吳宇曦

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

「賽馬會菁英盃」周日（14日）假香港足球會足球場上演壓軸戲碼，A組港會面對東方。重返勝軌的港會信心大增，今場誓要乘勝追擊，至於有新血加盟的東方，表現更具活力，為鞏固前列位置，絕不手軟。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會主教練東尼咸美頓是役因私事缺席，由領隊蒙哥瑪利（Monty）代為領軍，Monty認為即使東方有幾位主力因出戰「亞洲盃」而缺陣，實力依然秤先，惡戰難免：「就算東方走咗幾個主力，佢哋正選仲係好勁，而馬高斯係最有威脅嘅球員，要盡力限制佢嘅發揮。」此外，簡嘉亨今場要繼續停賽，未能候命。

近期推前1格出任防中的劉學銘，就指球隊目前士氣高昂，面對任何對手都不會退縮，有信心只要大家減少失誤，就能與東方一拼：「今季輸過畀東方，有啲失波都係自己失誤導致，我覺得只要改善呢點，我哋同東方絕對有得踢，希望可以贏番場。」

東方上場以3比0輕取深水埗，其中鐘樂安取得傷愈復出後首個入球之外，主教練盧比度（Chino）表示喜見他正逐漸重拾最佳狀態，一班球員能夠交出表現。今季東方兩次鬥港會全勝，包括聯賽作客港會場擊敗對手，惟Chino強調今場任務依然艱鉅：「港會班球員高大強壯，有能力令對手陷入困境，尤其喺港會場踢會更困難，但我哋會全力以赴去爭勝。」Chino透露于楊因涉及國際轉會程序，上場不在大軍名單，但有信心他即將可為球隊上陣。

至於新加盟的巴拉克（Aki），則對上場交出助攻感開心，對於今次重返港超加盟東方，他表示：「多謝教練團嘅畀機會我，香港一直係我嘅屋企，我已經申請緊特區護照，爭取有朝一日可以為港隊效力。」Aki透露加盟前曾有4個月沒有比賽，但感覺現時比賽狀態已逐漸回升，相信未來表現會更好。