賽馬會菁英盃 港會迎戰東方
2024年01月14日 16:00
東網電視更多新聞短片
【東網按次收費直播】
「賽馬會菁英盃」周日（14日）於香港足球會足球場上演1場A組激戰，由港會硬撼東方。港會把劉學銘及周子謙推上1格任防中，莊文歷及加斯特夫負責側擊，為泰亞高創造突擊機會；至於東方，鐘樂安及丹尼爾鎮守中路，馬高斯聯同梁振邦控制中場，于揚先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會正選：
88 邁亞 ［GK］
2 周子謙
3 費利皮爾
4 劉學銘
5 菲杜化 ［C］
6 李俊諺
7 莊文歷
17 加斯特夫
23 白星馳
47 文家永
91 泰亞高
東方正選：
40 鍾凱文 [GK]
2 賀爾
5 鐘樂安
7 巴科爾
8 巴拉克
11 黃皓雋
16 梁振邦 [C]
21 丹尼爾
22 梁冠聰
23 馬希偉
27 馬高斯
港會後備：
81 艾斯亨利 ［GK］
8 麥美倫
16 溫俊
18 積施利
24 斯特芬
26 里奧
31 博偉程
東方後備：
26 廖富源 [GK]
6 郭崇毅
15 黃浩然
17 柳志成
19 于揚
28 蕭政
31 吳宇曦
33 高銘浩
35 林千裕
42 楊棟棋
44 柏拔
77 李俊霆
「賽馬會菁英盃」周日（14日）假香港足球會足球場上演壓軸戲碼，A組港會面對東方。重返勝軌的港會信心大增，今場誓要乘勝追擊，至於有新血加盟的東方，表現更具活力，為鞏固前列位置，絕不手軟。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
港會主教練東尼咸美頓是役因私事缺席，由領隊蒙哥瑪利（Monty）代為領軍，Monty認為即使東方有幾位主力因出戰「亞洲盃」而缺陣，實力依然秤先，惡戰難免：「就算東方走咗幾個主力，佢哋正選仲係好勁，而馬高斯係最有威脅嘅球員，要盡力限制佢嘅發揮。」此外，簡嘉亨今場要繼續停賽，未能候命。
近期推前1格出任防中的劉學銘，就指球隊目前士氣高昂，面對任何對手都不會退縮，有信心只要大家減少失誤，就能與東方一拼：「今季輸過畀東方，有啲失波都係自己失誤導致，我覺得只要改善呢點，我哋同東方絕對有得踢，希望可以贏番場。」
東方上場以3比0輕取深水埗，其中鐘樂安取得傷愈復出後首個入球之外，主教練盧比度（Chino）表示喜見他正逐漸重拾最佳狀態，一班球員能夠交出表現。今季東方兩次鬥港會全勝，包括聯賽作客港會場擊敗對手，惟Chino強調今場任務依然艱鉅：「港會班球員高大強壯，有能力令對手陷入困境，尤其喺港會場踢會更困難，但我哋會全力以赴去爭勝。」Chino透露于楊因涉及國際轉會程序，上場不在大軍名單，但有信心他即將可為球隊上陣。
至於新加盟的巴拉克（Aki），則對上場交出助攻感開心，對於今次重返港超加盟東方，他表示：「多謝教練團嘅畀機會我，香港一直係我嘅屋企，我已經申請緊特區護照，爭取有朝一日可以為港隊效力。」Aki透露加盟前曾有4個月沒有比賽，但感覺現時比賽狀態已逐漸回升，相信未來表現會更好。