宣布退出港隊　黃洋：對得起大港腳嘅重量

傑志中場黃洋周日（14日）透過社交平台宣布結束近12年代表隊生涯，這位前港隊隊長，於2012年起71次為港隊披甲，上陣次數為隊史第2多，僅次於葉鴻輝。他不忘感謝多年來合作的港隊隊友及職球員，並表示會繼續為球隊加油。

現年40歲的黃洋，2012年首次為港隊披甲，曾為代表隊出戰世盃外圍賽及東亞盃等賽事，2022年更以主力身份幫助港隊相隔逾半世紀後，再取得亞洲盃決賽周資格，惟去年9月作客柬埔寨友賽最後為港隊上陣的「大哥」，最終無緣入選亞洲盃決賽周大軍名單，留下遺憾。

黃洋於社交媒體上發表感言：「隨住亞洲盃首場分組賽嘅到來，係時候同香港足球代表隊告別啦。多謝一路鼓勵我去埋卡塔爾嘅球迷朋友，多謝你哋嘅溫暖同善良，堅守到呢一刻，對得起『大港腳』嘅重量。亦要多謝過去一年適時提醒我淡出港隊嘅人，多謝你啲嘅尖銳同真實，無論出於客觀或是主觀嘅表達，我都受益匪淺。」他不忘感謝12年港隊生涯期間，共事過的港隊隊友、教練及後勤同事。

黃洋續指會繼續支持港隊：「無論香港足球高低起伏，只要每一位大港腳保持專業，渴求進步；每一場比賽踢出鬥志，球迷感到被尊重，香港足球就保有持續向上發展嘅希望，未來我會同大家一起，為香港隊嘅每一場比賽加油打氣。」球迷及一眾球圈人士紛紛在黃洋社交平台上留言，向「大哥」多年來為港隊的付出表達謝意。