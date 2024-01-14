賽馬會菁英盃　大埔4球贏香港U23

「賽馬會菁英盃」周日（14日）在大埔運動場上演A組賽事，由大埔面對香港U23。大埔憑盧卡斯個人梅開二度，加上比迪高、馬高斯山度士各建一功，最終以4比0大勝而回，繼續排榜首。

大埔今場由錢兆琛把關，加比爾、馬高斯山度士，羅振庭鎮守後防，3名新加盟球員盧卡斯、比迪高，以及小將袁熙懃齊齊擔正。香港U23由梁煒烽、杜國樑扼守中路，鄭進泓、郭子堦在中場掃蕩，入球重任落在劉家喬身上，林學㬢先列後備。

香港U23初段屬於較主動一方，4分鐘先有埋門機會，李樂謙開出角球，杜國樑頭槌頂斜，2分鐘後郭子堦遠射又射得太正。大埔之後站穩陣腳，22分鐘今場表現活躍的中場比迪高，禁區頂勁射擦柱彈入，領先1比0。大埔之後再接再厲，41分鐘盧卡斯力壓對方後衞抽入，取得其回歸港超的首個入球。上半場尾段大埔雖有蔡立靖慘食詐胡，但半場仍以兩球領先。

易邊後大埔未有放軟手腳，58分鐘盧卡斯傳入禁區，馬高斯山度士射成3比0。3分鐘後大埔更再下一城，香港U23遲遲未能解圍，盧卡斯禁區內窩利抽入。香港U23之後換入何家智、吳栢希，但攻力未見太大起色，77分鐘更靠門將雲天樂，飛身撲出比迪高的罰球才不致多失，最終香港U23以4球不敵大埔。