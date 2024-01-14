賽馬會菁英盃　梅開二度　盧卡斯：盡力幫堅Sir !

大埔周日（14日）在大埔運動場出戰「賽馬會菁英盃」A組賽事，最終以4比0大勝香港U23，加盟後首次上陣的盧卡斯更個人梅開二度。賽後這名前鋒指有助提升自己信心，希望今次重返港超可以為球隊取得更多入球，盡力幫助其恩師「堅Sir」（李志堅）取得好成績。

來港發展多年的巴西籍射手盧卡斯，2021年離港後直至月初才重返港超，再次為大埔效力，今場首次上陣即攻入兩球，賽後他亦顯得十分開心：「入到兩球絕對可以增強自己信心，始終自己冇踢比賽1個月，最近一星期先練番波。老實講目前狀態唔錯，但當然仲有改善空間。」盧卡斯續指香港是自己第2個家，加上大埔陣中不少外援同樣來自巴西，適應上沒有太大問題。

現年33歲的盧卡斯又承認自己身體狀況，對比之前在港超效力時有分別，表示今次回來沒有太大目標，只希望能夠幫助恩師「堅Sir」：「今次番嚟只係想享受足球，同埋回饋幫助過我嘅人。『堅Sir』就好似我父親，幫過我好多次，佢亦令到好多窮困嘅巴西球員、家庭，可以嚟到香港享受生活。所以當佢今次話需要我，我冇得say no，希望之後入到更多波，幫『堅Sir』同大埔攞到好成績。」