香港隊　遠赴多哈吶喊助威　球迷：夢想成真

相隔逾半世紀再登上亞洲盃決賽周舞台的港隊，周日（14日）首戰將於哈利法國際球場鬥阿聯酋，不少港隊球迷遠赴多哈撐港隊，其中一班先頭部隊已經浩浩蕩蕩率先來到球場，有資深球迷形容今次球迷眾多，氣氛不俗，表示來到球場猶如夢想成真。

約40至50名身穿港隊球衣的港隊擁躉，帶齊支持橫額及鼓等打氣道具，率先到達港隊首戰比賽球場。完成安檢後進入球場範圍，一班球迷都忍不住與球場「打卡」，有球迷形容為今次遠征之旅準備已久。「由港隊出線已經開始計畫，今次最少留12日睇埋分組賽，至今使咗萬3蚊左右，56年之後再入決賽周，呢次唔睇驚下次冇機會，」已經關注本地波約30年的崔先生表示，過去曾赴馬來西亞觀看港隊比賽，他形容今次來支持的球迷人數更多：「大家睇開波，都會叫啲朋友嚟，今次氣氛真係唔同。」

球迷入場大致順利，惟期間有安檢人員上前檢查球迷帶來的打氣用品，負責安排的蔡先生，表示準備過程並不容易：「今次對頭係同足總及亞洲足協（AFC），不過保安方面係分開，兩邊溝通係有啲唔協調，但解釋清楚係AFC批准的物件，就問題不大。」他估計今次至於逾百名港隊球迷會來到現場支持愛隊，並亦分享到此刻心情：「由確認到入決賽周，就係為咗呢一刻，依家係夢想成真。」