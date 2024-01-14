【人物誌】落難「新美斯」顛沛流離

阿根廷球王美斯已經36歲，球員生涯接近尾聲，歷年來出現唔少「新美斯」，但往往曇花一現，包括外形同美斯非常相似嘅盧卡羅美路。呢位阿根廷新星15歲就踢西甲，曾經創出多項紀錄，美斯都望塵莫及，但無以為繼，近年淪為「人球」，今個月又面臨被AC米蘭放棄。

現年19歲嘅盧卡羅美路身高1米65，身形、踢法都同美斯相似，亦曾經去過巴塞隆拿青年軍試腳，但未獲留用。不過，並冇掩蓋盧卡羅美路鋒芒，佢為馬略卡青年軍上陣108次入230球，第1次西甲上陣，只係15歲零219日，成為歐洲五大聯賽史上最年輕上陣球員。

盧卡羅美路2021年夏天轉投拉素，以16歲零9個月10日成為球隊史上最年輕披甲球員，2022年11月盧卡羅美路射入全場唯一入球，協助拉素以1比0擊敗蒙沙，更成為首位喺意甲入波嘅「04後」球員。

不過，拉素並冇留用呢位「天才」，反而上年夏天畀佢自由身轉會，加盟AC米蘭，佢喺季前熱身賽對皇馬，後備上陣射入世界波，盡顯未來球王功架。當全世界以為盧卡羅美路會成為美斯真正接班人時，A米教練皮奧利並冇重用佢，各項賽事僅上陣5次，合共只踢咗155分鐘。

AC米蘭打算今個月將盧卡羅美路外借，萊切、沙蘭力坦拿有意借佢用，但呢位新星傾向重返西甲。