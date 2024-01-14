國米「帶刀侍衞」唔續約　曼聯出高薪利誘

國際米蘭同右翼衞杜費斯嘅續約陷入僵局，意大利傳媒指一旦雙方傾唔掂數，國米就會喺今個月出售呢位27歲荷蘭國腳，盛傳曼聯有興趣接貨，並願意開出比杜費斯現時薪酬多2倍嘅人工，吸引佢成「魔」。

杜費斯剩下1年半合約，現時年薪為200萬歐元(約1,700萬港元)，國際米蘭開出新合約，願意加薪至400萬歐元(約3,400萬港元)，但杜費斯要求500萬歐元(約4,300萬港元)年薪，令談判陷入僵局。國米已經為續約失敗做好準備，早前簽入布魯日翼衞達莊保查蘭，相信就係為咗代替杜費斯。

杜費斯以助攻力強見稱，今季意甲上陣15場入2球及3次助攻，獲得唔少大球會垂青，曼聯領隊坦哈格一直有意簽入右閘，佢亦非常欣賞呢位荷蘭同胞，準備出手搶人。據悉紅魔鬼願意開出600萬歐元(約5,100萬港元)年薪，吸引杜費斯加盟，相信佢應該有興趣成魔，依家就睇國米要求幾多轉會費。杜費斯3年前轉會費為1,500萬歐元(約1.3億港元)，估計國米起碼叫價2,000萬歐元(約1.7億港元)。