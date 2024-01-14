艾辛：塞內加爾勢「大」勝展衞冕之旅

今屆非國盃，我最看好身處C組的上屆冠軍塞內加爾，而他們即將在分組賽首戰面對岡比亞，展開衞冕旅途。

塞內加爾進入今場比賽前的狀態相當不俗，除了在過去的4場比賽中保持不敗，而且還保持不失球的戰績。防守正正是他們的最大優勢之一，我之前曾提及柏比沙亞、高列巴尼和門將艾度亞文迪等後場骨幹成員，他們都曾經或在英超效力，對很多球隊來說都很難撕破他們的防守。

除了談及塞內加爾的防守優勢外，他們進攻的火力也不遑多讓。沙迪奧文尼這樣的世界級球員有尼高拉斯積遜及伊斯美拿沙亞等好手在旁支援。我認為這樣的進攻組合對於今屆非國盃的一些弱國來說，實在難以招架，因此，如果我們看到塞內加爾隊的正選三叉戟全部有入球進帳，我也不會感到驚訝。岡比亞最近表現欠佳，近3場比賽不勝外還連續4場賽事皆有失球。考慮到這些情況，我預計衞冕冠軍將在對陣岡比亞的比賽中，取得令人信服的勝利。

同組喀麥隆對畿內亞，對我來說，這場C組分組賽是一場相當有趣的對碰。雖然我預測喀麥隆最後將能從分組賽晉級，但面對畿內亞絕不會是一場輕鬆的比賽。喀麥隆在今屆非國盃前的表現一般，在近5場比賽僅取得1勝2和2負的成績。我們仍然不知道曼聯門將奧拿拿能否趕及為球隊披甲把關，他預計將在本周末（即今場比賽的前一天）代表曼聯參加對熱刺的英超，因此有可能趕不及為國家隊在今仗上陣。喀麥隆主帥桑治沒有挑選拜仁慕尼黑前鋒祖普莫亭，令人始料不及，他們將依靠2022年非國盃神射手阿布巴卡及托高伊甘比爭取入球。

畿內亞經常跟喀麥隆交手，並在最近3場對賽中都能保持不敗，其中包括在2021年非洲國家錦標賽上以2:0擊敗喀麥隆。此外，與喀麥隆截然不同，畿內亞以良好的狀態進入今場比賽，其中在熱身賽中以2:0擊敗尼日利亞。然而，他們遭逢了明星級前鋒古拉斯的受傷打擊，此子今季為史特加已經攻入17球，畿內亞希望他能夠及時康復，特別是如果對方門將奧拿拿不能落場比賽的情況下，我預測這場比賽會是和氣收場。

另外，D組的阿爾及利亞隊在上屆非國盃衞冕失敗後，將尋求在本屆賽事捲土重來。這支兩屆非洲盃冠軍，將在本屆賽事中尋求一個令人印象深刻的開局，以保持最近5連勝的良好狀態，陣中頭號球星馬列斯毫無疑問會成為球隊最危險的人物。馬列斯在稍早的訪問中公開表示，覺得自己在上屆非國盃讓自己的國家失望了，故他將盡一切努力讓球隊再次重返巔峰。這對安哥拉來說絕對是令人擔憂的迹象，儘管他們在這場比賽之前的狀態也不俗，在過去的5場比賽中保持不敗，當中更有4場是0比0互交白卷。

我預測阿爾及利亞將取得令人信服的勝利，皆因他們擁有更強大的陣容，包括馬列斯、施利文尼和艾沙文迪等球員，他們比安哥拉擁有更多的經驗和個人質素。儘管安哥拉也不太差，但他們在這場比賽中沒有足夠的韌性捱下去，因此阿爾及利亞將成為獲勝的一方。