亞洲盃　香港隊首戰1比3不敵阿聯酋

相隔56年重返亞洲盃決賽周的香港男子足球代表隊，周日（14日）晚上於卡塔爾哈利法國際體育場出戰C組首場分組賽，面對世界排名64位的阿聯酋。半場落後一球的港隊，一度靠陳肇鈞扳平，但可惜之後再失兩球，最終以1比3不敵阿聯酋，首場分組賽全失3分。

港隊今場由隊長葉鴻輝把守最後一關，陳晉一、周緣德、李毅凱及茹子楠組成4人防線，陳俊樂、胡晉銘在中場掃蕩，陳肇鈞出任攻中，支援前線三叉戟艾華頓、安永佳及潘沛軒。至於謝家強、艾里奧和祖連奴，則因傷未列入大軍名單。

開賽初段港隊嘗試主動進攻，2分鐘一次「手榴彈」攻勢，安永佳頭槌二傳，艾華頓攻門但被對方門將接實。港隊之後再接再厲，26分鐘阿聯酋後場回傳失誤，潘沛軒、安永佳連番起腳，卻被對方球員擋走；隨後的角球攻勢，艾華頓禁區內又射高。30分鐘艾華頓再有埋門機會，這名巴西裔翼鋒今次推大位燙射，可惜被門將撲出。

形勢不俗的港隊，3分鐘後卻收到壞消息，球證翻查視像助理裁判（VAR）後，指周緣德禁區內犯手球，十二碼由艾迪爾（Sultan Adill）射入，阿聯酋領先1比0。落後的港隊未有氣餒，36分鐘潘沛軒後腳交橫，安永佳僅僅射斜。上半場尾段，葉鴻輝撲到利馬（Fabio Lima）勁射再中楣彈出，港隊暫時落後1球返入更衣室。

易邊後港隊隨即扳平，49分鐘艾華頓右路傳中，陳肇鈞門前快步撞入。但4分鐘後港隊再次失守，葉鴻輝接連擋出對方兩次勁射，但仍被蘇坦（Zayed Sultan）成功補中，港隊落後1比2。 港隊之後換入米高、史提芬彭利拿及黃威等進攻好手，但補時階段陳晉一禁區內踢跌對手，球證觀看VAR後第2次判罰十二碼，阿爾加薩尼（Yahya Alghassani）主射破網。港隊之後再有米高慘食詐胡，最終以1比3落敗，周六（20日）凌晨將轉鬥伊朗。