攻入亞洲盃史上第1000球　陳肇鈞：從未放棄

港隊於亞洲盃決賽周首戰雖然不敵阿聯酋，但仍成功寫下新紀錄，皆因亞洲盃史上累積第1000個入球在今場誕生，入球者正是一度為港隊扳平的陳肇鈞（Philip）。過去一度被質疑能否在港隊佔一席位的Philip，在莊恩安達臣麾下屢建奇功，他表示從未因外界聲音而放棄自己，只希望能繼續為港隊交出好表現。

今場率先落後的港隊表現積極，嘗試在前場製造攻勢，球員的努力在下半場49分鐘收到回報，由Philip攻入港隊在今屆決賽周的開齋波。同時攻入亞洲盃決賽周史上第1000個入球的Philip，賽後成為亞洲足協官方傳媒的追訪對象，完場後才被告知這個消息的港隊中場，則對未能為港隊搶分更在意：「扳平嗰下，我覺得呢場係有機會攞到分，令之後兩場可以易踢啲，失望嘅係一兩個判決或防守上嘅唔集中，好快畀人領先番。」

首次登上決賽周舞台，Philip表示比起對手，他更關心港隊表現，認為今場球隊有展示出進取的一面：「我諗球迷都會感覺到，我哋係踢得好進取，好想去製造威脅，上半場好多時刻都係我哋嘅進攻，呢方面係正面，港隊咁多年嚟都比較保守，我哋依家踢法更主動，係希望去爭勝，只可惜今日戰果反映唔到。」首次登上亞洲盃決賽周舞台的Philip，續指能進取踢法，正是港隊想向亞洲展示的一面：「亞洲最好嘅球隊喺呢度，都想話到畀人聽我哋有能力挑戰任何一隊。」

過去Philip在港隊表現一度備受質疑，惟他強調對自己從未失去過信心：「我從來冇懷疑過自己嘅質素，對於我適唔適應呢種踢法，我覺得冇一種球員係只適合一種踢法，總之教練要你做咩你就要做，呢個係足球嘅基本原則，為咗香港隊，要我打龍我都會去做，足球就係咁，冇第2長處就自己去發掘，即使已31歲，我冇停過步，一路諗緊點進步。」