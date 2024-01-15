曼聯2度領先被熱刺逼和　坦哈格：VAR玩針對

周一(15日)凌晨英超重頭戲，曼聯主場2度領先之下，被熱刺逼和2比2痛失2分，睇到入場嘅費格遜同新老闆拉特克利夫雙手抱頭、難以置信。曼聯今仗本來應有12碼，但阿歷真度加拿祖上半場被攬跌，球證同VAR全無反應，領隊坦哈格賽後炮轟VAR今季多次「針對」曼聯。

曼聯今仗開局生猛，3分鐘拉舒福特左路硬闖禁區被截，個波落喺海倫腳下，佢即刻狂抽網頂入波。不過曼聯防守依然唔掂，19分鐘被熱刺角球攻勢打爆，李察利臣頭槌頂成1比1。32分鐘出現爭議一幕，阿歷真度加拿祖左路突破入禁區，被烏杜治從後攬實跌低，但球證冇示意，VAR亦未介入。

完半場前曼聯再加強壓力，烏杜治39分鐘解圍頂中柱幾乎擺烏龍，1分鐘後拉舒福特同海倫撞牆後，快腳射入為曼聯再度領先，可惜換邊後1分鐘熱刺再度追平，賓坦古亞個人表演殺入禁區窄位射入。比賽尾段曼聯仲有攻勢，但麥湯米尼腳踢頭頂都無功而還，最後兩隊2比2握手言和。

拉特克利夫首次以老闆身份喺奧脫福觀戰，同費Sir一齊睇得非常肉緊，坦哈格賽後表示：「佢今場見到2個精彩入波同一班努力爭勝嘅戰士，球員嘅態度同士氣都好好，所有人都出盡全力。當你2度領先，但失咗2個可以避免嘅失球，戰果係令我失望。」

對於阿歷真度加拿祖被侵犯未獲12碼，坦哈格就憤怒回應：「我可以做啲咩？不過我已經習慣晒，全季都係咁樣，作客熱刺(首循環)都一樣，基斯甸羅美路嘅明顯手球都唔吹，我仲可以數多好多個例子。我諗到球季某個階段，(VAR)佢哋會對我哋好啲，希望係咁樣。」