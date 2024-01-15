雲尼斯奧斯半場「戴帽」　皇馬炒巴塞捧盃

周一(15日)凌晨喺沙特阿拉伯上演嘅西超班決賽，出現意外嘅一面倒賽果，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞半場「戴帽」，以4比1大炒巴塞隆拿成功捧盃。安察洛堤拎到執教皇馬第11個冠軍，追平施丹排球會史上第2位，有望挑戰蒙奴斯嘅「皇馬最強」教練地位。

皇馬今場早段搶功成效極大，7分鐘雲尼斯奧斯接應祖迪比寧咸直線單刀射入，3分鐘後巴塞防線又走甩洛迪高高斯，佢傳中畀雲尼斯奧斯射成2比0。羅拔利雲度夫斯基33分鐘為巴塞追番1粒，但2分鐘後雲尼斯奧斯又博到12碼，佢親自操刀射入個人第3球。

下半場皇馬繼續進攻，64分鐘雲尼斯奧斯傳中，祖安斯古迪解圍變助攻，洛迪高高斯面對龍門輕鬆射入。巴塞喺71分鐘仲有朗奴阿拿奧祖2黃1紅被逐，不過皇馬亦「收夠籌」，最終4比1贏波捧盃，球會史上第13次捧走西超盃冠軍。

意大利名帥安察洛堤2次執教皇馬，合共拎到11個冠軍，同法國傳奇施丹睇齊，皇馬史上僅次於殿堂級教頭蒙奴斯(14個冠軍)。安察洛堤賽後表示：「我哋好有威脅，贏咗一場令人信服嘅比賽，今仗非常特別，我好開心拎到第11個冠軍，但依家要為第12個冠軍奮鬥。」