紀錄盡破！48歲奧蘇里雲8奪大師賽冠軍

桌球「世一」奧蘇里雲周日再現王者風範，紀錄性第8次捧走大師賽冠軍，更以48歲之齡成為史上最年長的盟主，並試圖挑戰成為桌壇最年長包攬「三冠」錦標的紀錄，劍指5月的世錦賽。

踏入2024年，奧蘇里雲再顯「火箭」雄風，在決賽以10比7擊敗「機長」卡達，第8次捧走這項桌壇最高榮譽「三冠」賽之一的錦標，已拋離桌球皇帝亨特利奪6冠的大師賽紀錄，並且是他生涯第23個「三冠賽」冠軍，拉開了亨特利的18個紀錄。

48歲的奧蘇里雲與一對仔女分享奪標喜悅，他取代了冰咸成為在大師賽捧盃的最年長冠軍，冰咸於2020年以43歲之齡同樣擊敗卡達奪標。奧蘇里雲也是當今贏桌壇「三冠」賽的最年長冠軍，而他繼去年12月奪走全英賽後，現已取得「三冠」賽的其中兩個冠軍，很有機會單季包攬「三冠」錦標，若是他在5月的世界錦標賽上封王，則可成為首位單季奪得「三冠」賽錦標的盟主，並會是球壇最年長的「三冠」盟主。

袋走25萬鎊冠軍獎金的奧蘇里雲賽後坦言:「坦白說，我真是不太清楚自己如何奪得冠軍，但我嘗試自由地打好每一球；卡達晚上發揮不是太理想，但下午一節的表現的確很好，讓我在晚上一節可以有空間抖抖氣，並且嘗試更多。」

奧蘇里雲不忘再次多謝球迷支持：「我擁有一個很奇妙的職業生涯，我喜歡打波及比賽，觀眾多年來的支持，是我一直堅持的其中一個原因，不是單是在倫敦的球迷，而是在任何一個地方的粉絲，多謝大家的支持，我會嘗試打到自己不能再Pot波為止。」