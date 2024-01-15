澳網衞冕第1擊驚險　祖高域4粒鐘搞掂超新星

一連15天的澳網已展開爭逐，矢志紀錄性奪走個人第11個澳網冠軍的「世一」祖高域，在墨爾本進行衞冕第1擊即遇上考驗，與18歲的外圍賽晉級者佩斯麥(Dino Prizmic)苦戰4盤才驚險闖關，成為了他生涯爭逐時間最長的大滿貫首圈賽事。

36歲的塞爾維亞球王形容這一仗面對着「另一個自己」，他需要花4小時1分鐘才以6比2、6比7(5比7)、6比3、6比4力挫從外圍賽打入正賽的克羅地亞新星佩斯麥。「他很有潛質，他若能夠加以改善，將擁有很多。」祖高域對這位世界排名178的對手甚為讚賞，而事實上以祖高域作為兒時偶像的佩斯麥，在今仗比賽中拯救了6個致勝點，只可惜最終經驗不足不敵「世一」。

祖高域賽後續稱:「他在球場上的態度很好，我很喜歡，永不放棄，我覺得自己好似在鏡子裡看到另一個自己，他真是沒有弱點。」祖高域首圈驚險闖關後，保持在澳網連勝，而這一戰也是他個人爭逐最長久的大滿貫首圈賽事，打破了2005年在美網對蒙菲斯的一戰，當時他需要3小時57分鐘才獲勝。

其實，祖高域今仗的對手佩斯麥可謂是網壇的明日之星，他是去年法網青年組男單冠軍，憑着極大的潛力闖進了澳網正賽圈。至於祖高域次圈將面對 Alexei Popyrin及Marc Polmans的勝方。

至於剛在香港奪冠的5號種子俄羅斯名將魯列夫，同樣在首圈贏得吃力，與世界排名78的韋特(Thiago Seyboth Wild)苦戰五盤，最終才能以7比5、6比4、3比6、4比6、7比6(10比6)險勝。不過，2018年獲得亞軍的施歷，則在首圈以總盤數1比3負於匈牙利的Fabian Marozsan，無緣晉級。