金牛籃球隊赴塞爾維亞特訓　楊睿騏：氣溫-6度練意志力

香港金牛籃球隊日前出發前往歐洲籃球強國塞爾維亞，進行為期27天的海外集訓，為出戰來季全國男子籃球聯賽NBL做好準備。

這次的海外集訓由新教練解立彬領軍，率領港將楊睿騏、星級球員朱松瑋等12位球員，加上7位教練團參加。日前新續約／加盟球隊的3位球員陸翊銘、孫晨然和馬光翰都有隨隊。

教練解立彬表示這次海外集訓將以提升個人技術、體能和戰術意識為主，同時亦希望加強球員間的默契，他表示：「球隊陣中有很多新球員，彼此間未合作過，我期望這次集訓大家可以混熟起來，場內場外都產生默契。同時希望透過密集式訓練，了解各球員的強項和弱點，再針對性地作出改善。」香港金牛隊的塞爾維亞集訓，每日會接受當地籃球學校教練設計的練習，提升射球、運球等個人技術。另外，球隊教練團亦會安排不同訓練內容，包括隊內對抗賽等提升球員的實戰能力。

楊睿騏表示：「好開心有機會去塞爾維亞集訓。塞爾維亞籃球在歐洲很有名，當地聯賽、青訓發展等都很完善，成功培訓出祖傑這種NBA MVP級球星，我期待在當地教練指導下，會學到新技術。」當地天氣近日長期處於零下狀態，楊睿騏笑說寒冷天氣可順便提升他們的鬥志：「這裡每天都是約負6－7度，不要說練波，要離開暖暖的床鋪起身都有難度，不過作為職業球員就是要克服所有難題，當鍛鍊意志力。」除了接受高強度訓練，球員這次海外集訓將有機會現場欣賞歐洲高水平的籃球賽事，進一步開拓籃球視野。

另外，香港金牛隊在休賽季期間舉辦多項活動，包括校園探訪、公益活動，藉此推動香港籃球發展和回饋市民支持。