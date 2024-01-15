F組首戰鬥泰國　高素巴耶夫：東方隊友有畀貼士

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃決賽周F組賽事周二（15日）展開，打頭陣有吉爾吉斯鬥泰國，效力港超聯球隊東方的高素巴耶夫（Tamir），將力爭帶領球隊爭取分組賽首勝。泰國去年曾同港隊友賽，Tamir就表示其東方隊友葉鴻輝，有向他分享應敵「貼士」，並希望吸取上屆經驗，力爭今季在成績上取得突破。

2022年加盟東方的高素巴耶夫，是吉爾吉斯今次亞洲盃大軍中，其中一位在海外聯賽效力的球員，是日他以隊長身分陪同主教練塔高域出席賽前記者會。今屆首戰對手泰國，去年6月曾來港踢友賽，當時Tamir的球會隊友葉鴻輝，正選為港隊把關，對泰國有一定認識。Tamir與葉鴻輝在東方是防線好拍檔，他透過後者有向分享與泰國比賽的經驗：「我嘅球會隊友『阿輝』係港隊門將，佢畀咗唔少意見我，應該要點樣對付泰國隊。」

2019年吉爾吉斯首次出戰亞洲盃決賽周，當時高素巴耶夫也在陣中，4年後再來次來到大舞台，他希望為球隊取得突破：「上屆亞洲盃係我哋嘅第一次，當時備戰情況好困難，過咗幾年我年紀大咗，變得更成熟，仲做埋球隊隊長，識得更加從容去應付大賽，希望可以幫球隊行得更遠。」