好心做壞事?歌莉嘉芙怒批美網帖文　即落架

藝術嘅嘢唔係個個識欣賞！真被視為澳網女單奪標熱門之一的歌莉嘉芙，在個人社交平台批評美國網球總會的帖文相當醜陋：「這是有史以來，我見過最差的事。」

日前美國網球總會（USTA）在澳網開幕前，似乎想為一眾美國球手造勢及打氣，製作了一幅卡通海報，主要以美國漫畫蠻荒歷險記（Wild Thornberrys）的風格，畫上幾位澳網被為種子的美國球手，但卻這惹來當今美國「一姐」歌莉嘉芙不滿。

「這是我見過最差的事。」歌莉嘉芙在個人社交平台帖上USTA的海報兼寫上:「就像漫畫家決定將我們都變成醜陋的人，或者在卡通騷是唔錯，但不是作帖子上。犯規！」該圖片隨後已被刪除，「你們都知這是卡通，但我寧願是要Bratz娃娃的風格。」這位19歲的當今美國網壇天之驕女表示。

至於其雙打拍檔兼世界第5的彭高拉則在帖文上回應:「哈哈哈哈哈哈!我們太醜了。」被列為澳網4號種子的歌莉嘉芙周一在澳網女單首圈亮相，並以直落兩盤6比3、6比0淘汰斯洛伐克的舒美迪露娃，順利晉級。男單球員方面，富斯及「網壇勒邦占士」泰科爾都在首圈順利闖關。