衞冕之師撲擊岡比亞　塞內加爾細盤好過W

今晚非國盃首輪繼續有好戲碼，其中奪標熱門塞內加爾於C組登場面對岡比亞。雖然塞內加爾實力遠勝岡比亞，但主W熱到買唔落手，而且作為衞冕之師必成眾矢之的，就算贏都唔會輕鬆，加上佢哋偏重防守嘅打法，寧捧2.5球入球細。（Now 638周一晚10時直播）

塞內加爾上屆決賽互射12碼擊敗埃及，首度稱霸非國盃，今屆亦強陣出擊，召入沙迪奧文尼、高列巴尼、尼高拉斯積遜、伊祖沙古爾、伊斯美拿沙亞等猛將，但要留意沙迪奧文尼、高列巴尼已赴水平較低嘅沙特搵食，難免有走下坡迹象，尼高拉斯積遜喺車仔以敗家見稱，唔多靠得住。而且衞冕之師壓力唔細，其他球隊都以追擊佢哋為目標，好似前屆盟主阿爾及利亞，上屆分組賽包尾出局，所以塞軍衞冕之路唔會輕鬆。塞內加爾近5場3勝1和1負，其中4場開2球或以下，可見佢哋重視防守，遇上弱旅岡比亞亦唔敢鬆懈，捧細盤好過買主W。

同組另一場由喀麥隆硬撼畿內亞，喀麥隆雖然冇召老將箭頭祖普莫亭，但仍有阿布巴卡、托高伊甘比等助陣，攻力有保證，不過如果由趕過去嘅奧拿拿把關，呢位曼聯門將咁神經刀，好難保持清白之身。畿內亞近6場僅1敗，其中5場都有波入，加上近3次交手未輸過，全部半場開2球或以上，隨時一開波即搶攻博大霧，1.5球半場大有計。（Now 638周二凌晨1時直播）

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