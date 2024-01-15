女球迷不斷尖叫　南韓3比1輕取巴林

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃E組，南韓周一(15日)首度登場撲擊巴林，結果憑黃仁範開紀錄，下半場李康仁起孖，「太極虎」以3比1輕取巴林，旗開得勝。

奪標大熱之一的南韓今屆首次出擊，面對分組賽對手巴林。比賽場地賈西姆本哈馬德體育場，亦是當地其中一座有冷氣恆溫的球場，比賽當日戶外氣溫高達29度，記者在戶外行入球場時，也感受到熱浪，但進入球場則是另一個世界，比賽期間，由於風口位對正場邊攝影位置，令不少在場記者都感到難以忍受的寒冷。

南韓今場由隊長孫興民領軍，配合李康仁、金玟哉等星級戰將出擊，不過另一箭頭狼隊射手黃喜燦因傷缺陣，球隊甫開賽即壓住巴林強攻，38分鐘左路攻勢，門前大漏，黃仁範右路後上無人看管下熨射反方向死角入網，為球隊領先1比0完半場。

下半場巴林反攻，51分鐘一次組織，由阿卜杜拉‧哈沙什射門得手扳平1比1，不過巴林只係開心咗5分鐘，李康仁禁區頂施重炮世界波，為南韓射成2比1再度領先，68分鐘李康仁展示個人技術，右路殺入禁區攞波，再右腳扣左腳射遠柱死角入網，南韓鎖定贏3比1完場。

南韓隊長孫興民搏足全場，可惜佢腳風唔順錯失兩個單刀，末段更因「插水」被罰黃牌，睇嚟孫仔想入波要繼續努力。南韓最終成功取勝，一班「太極虎」球員都好識做，完場後並沒有徑直走回更衣室，而是在隊長孫興民帶領下繞場一周，向球場4邊看台的球迷謝場，而且每邊至少駐足鞠躬2次，誠意十足。

今場另一焦點係場邊觀眾，南韓球迷的人數明顯更多，比賽期間看台不停傳出「大韓民國Fighting！」的打氣聲，巴林球迷不甘示弱，有人口吹樂器，帶領身邊擁躉吶喊助威。

完場後，球迷為了更近距離見到孫興民及金玟哉等心愛球星，紛紛擁到看台邊，現場尖叫聲不斷。