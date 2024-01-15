佐藤壽人：吉爾吉斯勢踢守「細」波

泰國將誓要於今場分組賽首戰最少要取得1分，但根據他們最近友賽日本的表現，我認為教練需要下點功夫來提升球員的狀態。

為了可以更加好地控制戰局，泰國特別需要留意的地方是當控球在腳時，不是單靠一位球員，而是要全隊上下都採取積極正面的行動，為隊友提供進攻選擇。

近年幾位泰國球員於日職取得成功，他們都是個人技術十分好及用波信心十足的球員。其中一位是索拉察，他是今屆賽事我會密切留意的其中一位球員。

吉爾吉斯今仗將會繼續沿用一直以來的相當之具組織的部署及踢法，同樣也不想於今場分組賽揭幕戰落敗而全失3分。

由於泰國將會保持4-4-2的陣式，並會不斷搓傳來製造入波機會，所以吉爾吉斯將要集中保持隊型及於邊路爭取控球權，然後以高速製造進攻機會。

吉爾吉斯上屆亞洲盃成功打入16強，加上擁有艾利古路夫於前場成為進攻核心，故此我認為他們今仗的目標將會再一次是將皮球送到他的腳下，並向對方施襲。

泰國有可能會控制今場的戰局，以及嘗試進攻對方防線身後的位置，但吉爾吉斯有能力面對此戰術亦可以保持防守緊密，我認為雙方最終在此消彼長的情況下，平分秋色各得1分。