美斯爭議性奪世界足球先生　夏蘭特爸爸黑面

國際足協年度最佳頒獎禮周二(16日)凌晨喺英國舉行，最受關注嘅最佳男子球員(世界足球先生)出現史上最緊湊局面，美斯同艾寧夏蘭特同得48分情況下，美斯憑較多「隊長首名票」驚險贏出。不過呢個結果就引起爭議，由於今次選舉係唔計世界盃，意味美斯係主要靠喺美職嘅表現擊敗「3冠王」夏蘭特，難怪夏蘭特爸爸現場黑晒面！

世界足球先生最後3強為美斯、夏蘭特同基利安麥巴比，美斯上年已憑贏得世盃冠軍第7度封王，今屆評分期係由2022年12月19日至上年8月20日，即係卡塔爾世盃之後開始計算，期間美斯最大功績係法甲冠軍，自上年夏天開始已轉戰美職，但最後竟然贏到破盡入球紀錄、為曼城贏得歐聯、英超同英足盃冠軍嘅夏蘭特。

評選係由國家隊主帥、國家隊隊長、各國傳媒代表同球迷4個界別投票，結果美斯贏出隊長同球迷投票、夏蘭特就贏出主帥同傳媒投票，最終2人同得48分，但美斯喺「隊長首名票」得到107分，力壓得64分嘅夏蘭特當選，麥巴比就以35分排第3位。計晒改制前嘅世界足球先生、國際足協金球獎、最佳男子球員，美斯紀錄性第8度贏得冠軍，由於美斯並冇出席頒獎禮，獎項由主持兼昔日隊友亨利代領。

最有趣嘅係，當大會宣布美斯成為世界足球先生嗰陣，鏡頭即刻影住觀眾席上嘅艾寧夏蘭特爸爸，見到佢黑晒面兼一臉茫然，亦冇跟大隊一齊拍手掌，唔少網民都留意戥佢哋唔抵：「夏蘭特入咁多波同拎咁多冠軍，最後一個個人獎都冇，簡直係足壇最大劫案」、「我係夏蘭特爸爸都會黑面」、「世界足球先生只係人氣選舉」......