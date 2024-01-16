PPV直播香港東方4強鬥永倫　泰那：硬仗一場

另一場4強大戰，「黃金戰士」永倫硬撼香港東方，附加賽對晉裕狂轟42分的泰那表示期待帶領年輕球員與香港東方較量，力爭3場2勝賽制下首場勝利。（on.cc東網周二晚上8時40分提供按次收費PPV直播）

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永倫於今季錄得7勝2負，常規賽以第3名完成，至於香港東方則只錄得一敗（75：77不敵滿貫），奪得常規賽亞軍。永倫常規賽已經與香港東方合演激戰，永倫雖在第3節一度領先多達10分，但在第4節遭東方反撲，加上尾段失誤增多，最終以79 : 88吞下今季首場敗仗。

香港東方上場在胡卓斌、徐遠成和基拔缺陣下，僅以2分不敵滿貫，已經復操一段時間的基拔如能趕及復出，相信會為永倫帶來更大挑戰。永倫主力泰那期待再對香港東方：「這肯定是一場硬仗，但我們是有機會的。今季陣容很年輕，他們場上經驗不足，很容易有失誤，進步空間還是很大，希望可以可以盡力減少失誤，硬淨一點。」

兩軍對上一次對決，香港東方中鋒麥洛連豪取34分14籃板，今場永倫外援柏斯能否牽制他並減低其得分，成為關鍵。

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