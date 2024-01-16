曼城將帥齊膺最佳　照做頒獎禮大贏家

雖然艾寧夏蘭特喺世界足球先生競逐飲恨，不過曼城照做頒獎禮嘅最大贏家，哥迪奧拿獲選為「最佳教練」、艾達臣摩拉斯就當選「最佳門將」，而喺「最佳11人」入面更有多達6位曼城球員，夏蘭特至

少唔係空手而回。

帶領曼城做「3冠王」嘅哥迪奧拿，毫無懸念獲選為最佳教練，而且艾寧夏蘭特、基爾獲加、史東斯、魯賓戴亞斯、貝拿度施華同奇雲迪布尼6名曼城球員，順利入選最佳11人，奇怪嘅係巴西門將艾達臣摩拉斯並冇入圍(輸畀泰拔高圖爾斯)，但就拎到最佳門將獎項。

哥迪奧拿上台領獎後，主持亨利問：「對上一次有6個同隊球員入最佳11人，就係你2010年教嘅巴塞隆拿...你覺得當年巴塞同今年曼城比較，邊隊勁啲？」哥帥就得體回應：「好難比較，兩隊都好神奇，當年巴塞好年輕、呢隊曼城每一季都顯示爭冠力量，我每朝起身就係為夢想做好準備，呢個獎係我做領隊嘅最大成就。」

國際足協頒獎禮得獎名單

最佳男子球員：美斯

最佳女子球員：邦瑪迪

最佳男子教練：哥迪奧拿

最佳女子教練：威格曼

最佳男子門將：艾達臣摩拉斯

最佳男子門將：瑪莉伊絲

公平競技獎：巴西男子國家隊

普斯卡斯獎：古靴美

【FIFA最佳11人】

泰拔高圖爾斯

基爾獲加●史東斯●魯賓戴亞斯

貝拿度施華●奇雲迪布尼●祖迪比寧咸

美斯●艾寧夏蘭特●基利安麥巴比●雲尼斯奧斯祖利亞