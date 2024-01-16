選票曝光！紅軍3星唔撐夏蘭特　葉鴻輝另類選擇

今屆世界足球先生競爭係史上最激烈，球圈普遍認為「3冠王」夏蘭特得獎更「合理」，但結果出人意表，美斯同艾寧夏蘭特喺4個投票界別中各贏2個，同得48分情況下，決勝負方法係由「隊長首名票」決定，而美斯正正喺國家隊隊長票選中贏出而封王。

美斯贏嘅係「隊長票」同「球迷票」，粉絲眾多嘅美斯贏出球迷投票係意料中事，但估唔到「同行」嘅國家隊隊長都傾向美斯。根據國際足協公開嘅投票結果，就連阿根廷隊長美斯自己都「大公無私」咁投夏蘭特第1名，不過「球王」魅力沒法擋，哈利卡尼(英格蘭)、基利安麥巴比(法國)、盧卡古(比利時)等都投美斯，而利物浦3星華基爾雲迪積克(荷蘭)、安德魯羅拔臣(蘇格蘭)同穆罕默德沙拿(埃及)，亦清一色將美斯擺第1名。

至於香港隊隊長葉鴻輝就有另類選擇，佢嘅頭3名依次為奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特同美斯，教練莊恩安達臣嘅頭2張票亦畀晒曼城，頭3名依次為艾寧夏蘭特、根度簡同基利安麥巴比。值得一提嘅係，葡萄牙隊長票唔係由C朗拿度代表，而係中堅比比投票，佢將第1名畀咗「自己友」貝拿度施華。