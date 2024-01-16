澳網　大坂直美首圈止步：開心能挑戰對手

澳洲網球公開賽女單周一（15日）舉行正賽首圈賽事，前世界「一姐」日本球手大坂直美產後首戰大滿貫賽事，最終以直落盤數0：2不敵世界排名第19的法國球手加西亞，無緣次圈。

26歲的大坂直美曾奪4項大滿貫冠軍，最高排名為世界第一，她在去年7月誕下女兒後於12月復出。大坂直美澳網首圈迎來世界排名第19的加西亞，最終力戰1小時26分鐘後，以4：6、2：6（2：7）告負。

賽後，大坂直美形容再戰大滿貫心情很複雜：「感覺有點奇怪，因為在洛杉磯訓練時，我很擔心會跟不上任何一個對手的節奏，但來到這裡，至少能夠挑戰她們，感覺亦頗正面。不過我的爭勝心讓我感到很沮喪，因為贏不了比賽，所以我不會說這是我預期的結果，因為我也幻想自己也有機會贏得冠軍，那是我的動力來源。」

同日女單4號種子美國19歲球手歌莉嘉芙以直落6：3、6：0擊敗捷克的Anna Karolina Schmiedlova，晉級次圈。男單方面，3號種子俄羅斯的麥維迪夫和7號種子希臘球手西西帕斯，分別大戰4盤後，以盤數3：1淘汰法國球手Terence Atmane和比利時的Zizou Bergs。