賀歲盃門票周四11點開賣　6位世盃冠軍球星領軍　

相隔5年復辦的賀歲盃，2月13日「大年初四」將在香港大球場舉行，由香港明星隊迎戰6位世盃冠軍球星領軍的世界明星隊。賽會早前宣布，門票由本周四（18日）上午11點起，於FWD MAX公開發售，票價則為180至980元港幣，球迷敬請留意。

主辦機構曾在上月記者會，公布今次世界明星隊隊員名單，當中包括托迪、占士、施薩索拉斯、佩奧爾、施維斯達、馬特拉斯、希比亞、卡維奴、堤亞高文迪斯、史奈達、華朗、文迪達及摩連迪斯13人。而賽會上周再落實迪比亞路、大衞韋拿，以及李華度亦會來港獻技，連同原本的托迪、佩奧爾和馬特拉斯，今次陣容將有6位世盃冠軍球星坐鎮。

至於香港明星隊方面同樣星光熠熠，除了港隊門將葉鴻輝壓陣外，陳肇麒、范俊業、陳偉豪、山度士、李健和及陳志康等多位本地名宿都會出戰。

賽事資料：

日期：2024年2月13日 (星期二，年初四)

開賽時間：下午五時

場地：香港大球場

對戰球隊：世界明星隊 對 香港明星隊

票價：港幣180元至980元

售票平台：FWD MAX 生活體驗平台 (fwdmax.fwd.com.hk)