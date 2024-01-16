賽馬會菁英盃　香港U23惡鬥冠忠南區

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「賽馬會菁英盃」周三（17日）獨腳戲，A組香港U23於九龍灣公園惡鬥冠忠南區。南區目前位列小組第2，為保出線席位，今場面對陣容同樣不整的香港U23，定必全力搶攻。（on.cc東網周三晚上8時起按次收費直播）

香港U23上場不敵大埔，但主教練司徒文俊認為球隊防守死球有改善，盼望球員保持集中，避免南區利用罰球製造威脅：「南區同大埔嘅死球都好有威脅，但我哋上場冇畀大埔利用呢點攞好多着數，希望呢場可以Keep住。」「司徒Sir」透露由於賽程頻密，是役將作輪換，包括剛剛病癒的鄧筵霑有望上陣，惟劉家喬返回美國繼續學業，無法候命。

是役有機會倒戈的鄭進泓，則表示要嚴防積遜及佐佐木周，盼把握對方有幾位主力出戰亞洲盃的機會，努力搶分：「雖然史提芬彭利拿同『智哥』（鞠盈智）去咗踢亞洲盃，但南區仲有Shu（佐佐木周）組織攻勢，而且積遜踢咗兩場都有波入，狀態好好，所以要Mark實佢哋，睇吓可唔可以搏到有分落袋。」

另一方面，南區目前位列A組第2位，領先第3位的東方1分兼踢少兩場，出線形勢相當樂觀，但主教練楊正光呼籲球員謹慎應戰：「香港U23試過贏深水埗5球，所以唔好以為呢場好易踢，專注做好自己，盡量唔好被對手偷雞。」好消息是基斯刑滿復出，新加盟的梁祐維亦完成註冊，可以候命。

至於中堅川瀨浩太就有信心，即使球隊於剛過去的周六（13日）與深水埗交鋒，體力也不會受太大影響：「隔咗幾日就要再踢另1場波，點都有啲吃力嘅，好彩球隊陣容深度唔錯，大家可以輪流踢，以理想嘅狀態應付呢場波。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟焯 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：21.林智豐 9.何家智 3.李樂謙

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：22.陳潤潼 12.杜馬思 4.川瀨浩太 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 6.基斯 19.趙聡悟

前鋒：18.艾華 90.積遜 28.陳傲軒