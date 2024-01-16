滿貫4強拔頭籌力挫福建　蔡再懃甘心當後備

滿貫保長勝再挫康仁福建！甲一男籃聯賽季後賽4強賽事周二（16日）假修頓場館爆發，常規賽冠軍滿貫雖然開局曾落後7分，但迅速調整取回主控權，並憑「籃底霸王」蓋帝斯轟入26分，加上蔡再懃外圍發炮攻進19分，射手李琪貢獻13分，綠軍終以88比55力挫福建取下首回合勝利，延續長勝紀錄至14場不敗。

以挑戰者身份出擊的康仁福建開局不俗，由中鋒蔡龍德起手奪5分，兼助攻予楊瑞鴻籃底得手，一度領先7比0。但蓋帝斯回敬一記強爆籃下為綠軍開齋，加上手感火熱的李琪三分發炮穿針，逐步追近及打出一波12比0攻勢；上仗附加賽創個人單場新高24分的楊瑞鴻今仗被嚴防，尾段仍奮力射入兩球，為福建追近至14比19完成首節。

滿貫發揮板櫈深度優勢，第2節換出另一套陣容加強速度，蔡再懃、林俊光、張彬賢及歐陽維江聯同惠龍兒以快取勝，拉散福建防衛網，並連番快攻殺得福建措手不及，阿懃短時間內連入3記三分球，拉開比分至35比16，其後福建由黃律堯入楔得手打破得分停滯不前的困境。福建一直尋找突破缺口，李察士稍回勇衝搶籃板兼得分，爆出一個小高潮，但未幾惠龍兒妙傳蓋帝斯強力入樽，滿貫以51比31領先半場。

佔盡上風的滿貫球員未有手軟或錫身，蔡再懃一次單刀走籃與黃律堯於空中發生撞碰，狀甚痛苦；而蓋帝斯亦因腿部不適而調出火線，但滿貫仍以75比49遙遙放領。末節福建似有氣力不繼，主力提前休息，最終滿貫以88比55獲勝，在3場2勝制的四強中先拔頭籌。兩軍將於周四（18日）次回合再度交鋒。

蔡再懃甘心當後備：最緊要幫到滿貫！

蔡再懃今仗取得19分及3助攻，賽後他表示：「今場球隊做到賽前部署，主要守住兩個得分點外援（李察士）和楊瑞鴻。不過我們必須改善入局問題，這是今季常常出現的問題，今場又被對手打出7：0，下場必須多加留意。」

滿貫去季奪得常規賽冠軍，但最終以季軍完成，球隊今季羅致外援蓋帝斯，並簽入惠龍兒、吳松峻加強戰力，蔡再懃明言：「我們今季實力比上季更強，但必須每一場都專注做好，不要再犯之前的錯誤。」

以往在球會及香港隊均是主力的「阿懃」，今季大部分賽事列作後備，他未感失望，認為這亦是滿貫的優勢之一：「我自己沒有所謂，你看NBA球星Westbrook（韋斯布克）現在都是板櫈出發吧，所以最緊要是幫到球隊！除了我之外，Duncan（惠龍兒）、歐陽維江都是後備球員，我們的後備球員也有一定實力，肯定不會『倒水』（大量失分），而且可以為球隊提供不同配搭。」