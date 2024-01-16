羅馬宣布摩連奴即時離任 下一站去邊隊？

意甲羅馬周二(16日)官方宣布，主教練摩連奴及其教練團隊離任，即時生效。「寸王」在「雌狼」2季半執教生涯亦告結束，不過關於佢下一站去向傳聞四起，曼聯、車路士、紐卡素，甚至巴西國家隊都有可能。

羅馬會長丹佛烈金在官網發文：「我代表羅馬全體成員感謝荷西(摩連奴)來到羅馬後嘅熱情和奉獻，將永遠懷念佢執教，但我認為，為球會最佳利益必須立即做出改變，祝福荷西同佢嘅團隊未來一切順利。」羅馬官方稱將盡快公布繼任人選，盛傳名宿迪羅斯將回巢接掌教鞭。

羅馬係摩連奴第9支執教球隊，同過去8支球隊包括車路士兩次任期在內，每隊執教年期都過唔到3季，因此佢又被稱為「摩3季」，而佢喺羅馬執教138場，共取得68勝31和39負，前季贏得歐協聯冠軍及上屆歐霸盃亞軍。

意大利傳媒報道，摩連奴被炒導火線係羅馬近期成績不穩，意大利盃出局及上仗1比3不敵AC米蘭，聯賽跌至第9，不過「寸王」多次暗示球隊唔肯加大投資，因而觸怒高層導致決裂，而且摩連奴同羅馬合約於今季完結，依家只係提早半季分手。

早在羅馬宣布解僱摩連奴之前一段時間，已多次傳出呢位60歲名帥即將重返英超，有指佢可能2度執教曼聯，又或3度執教車路士，以及接手紐卡素，甚至領隊位置一直懸空嘅巴西國家隊，都可能搵佢執教，視乎佢點揀。