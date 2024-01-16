甲一　香港東方雙塔發威　4強G1勝永倫

甲一男籃聯賽季後賽4強首回合周二（16日）假灣仔修頓場上演，香港東方於尾場盡顯內線優勢，憑麥洛連和卜聿揚合轟46分，以74：69力挫永倫，3場2勝制下取得首勝。

飽受傷兵問題困擾的香港東方除基拔、徐遠成、胡卓斌因傷缺陣之外，射手蘇利文今場亦不在名單之上。首節香港東方內線「雙塔」卜聿揚和麥洛連聯手出擊，合轟29分，率隊以26：16領先。首節得7分的泰那在第2節回勇，單節取得10分，助永倫打出19：14，半場力追至35：40。

換邊後，戰況更加激烈，永倫柏斯大力入樽振士氣，香港東方則有陳兆榮轟入三分球，但永倫的韓天次亦回敬一記三分球，加上泰那拋投得分，追至42：45。東方再憑麥洛連和卜聿揚合取8分，加上陳兆榮中距離得手，打出10：0攻勢拉開比分，此節以57：47領先。

第4節「得分機器」泰那盡顯身價，單節狂轟12分，助永倫追至落後僅2分。東方麥洛連「and 1」加上徐遠征和陳兆榮得分，保持領先優勢。最後50秒，落後4分的永倫有柏斯博得罰球，可惜他2罰皆不中，泰那最後20秒外線起手亦中框彈出，最終香港東方以74：69取勝。

今場香港東方的麥洛連取28分20籃板，卜聿揚18分14籃板，陳兆榮11分2籃板3助攻。永倫則有泰那轟全場最高32分，另加6籃板2助攻，另外中鋒外援柏斯取18分11籃板。