艾辛：摩洛哥挾世盃餘威「大」勝

摩洛哥經過在卡塔爾世盃的出色表現之後，成為世界排名最高的非洲國家，也理所當然地成為今次非國盃小組首名的熱門人選。

他們的第1場面對的對手是坦桑尼亞，也是今屆非國盃從未贏得過1場決賽周比賽的數支球隊之一，因此在這場F組的首輪比賽中，許多人都不會相信坦桑尼亞能有條件爆冷。摩洛哥主帥列格古帶領的球隊在2022年世盃上比任何非洲國家走得更遠，進入了最後的4強，他們希望複製同樣的表現，在今屆非國盃決賽周上一路走遠。在薛耶治、阿舒拉夫和蘇夫恩岩拉伯特等主力球員的幫助下，他們有很好的機會。兩隊之間的實力差距懸殊，這對摩洛哥來說將是一場非常輕鬆的勝利。

同日另一場賽事，剛果民主共和國及贊比亞如果希望從這個小組中出線，都需要贏得今場的勝利。鑑於摩洛哥幾可肯定會獲勝，而坦桑尼亞則會墊底下，因此這場比賽的勝負支將直接影響直接晉身16強的次名出線資格。

在我看來，我認這將是剛果民主共和國能取得這個資格，這邊也意味著我認為他們會贏得這場比賽。今次是贊比亞自2015年以來首次晉身非國盃決賽周，他們在2012年更曾贏下了冠軍。他們的主帥，也是我的前任教練格蘭經驗豐富，但我認為他們的球員實力，不足以讓他們在今場取得勝利。剛果民主共和國雖然早前熱身賽曾落敗，而頗具影響力的球員艾度卡恩比已因傷退隊返回所屬球會屈福特。不過，我認為有像卡古達和尤尼韋沙這樣的球員，他們將有足夠的火力贏下這場比賽。