香港隊　祖連奴未復操　安帥：留佢係賭博

【記者林卓臻卡塔爾多哈直擊】港隊周二（16日）繼續於卡塔爾大學訓練場進行操練，備戰當地周五（19日）晚與伊朗的亞洲盃決賽周C組次輪對決。首戰雖然不敵阿聯酋，但港隊球員信心似乎未受動搖，惟受傷患困擾的前鋒祖連奴，是日仍未投入球隊操練，主教練莊恩安達臣就承認讓這位傑志前鋒留隊而不作補選，是一場賭博。

港隊首戰以1比3不敵阿聯酋後，周一（15日）僅一班非正選球員繼續操練，是日26位球員都有現身訓練場。其中早前被指狀態未足的謝家強，參與了球隊所有訓練，包括分隊賽，惟祖連奴全程僅在場邊觀看，艾里奧、陳晉一及胡晉銘完成熱身後，前者隨助教單獨訓練，另外兩人則在場邊作緩步跑等恢復性訓練。安帥談及幾位傷兵情況，透露陳晉一及胡晉銘首戰過後感到不適，但強調僅屬正常賽後反應，艾里奧若果康復進度良好，對伊朗一戰有望在後備席候命。

首戰同樣只能作壁上觀的祖連奴，是日仍未投入操練，好大機會錯過第二場分組賽。對於為何未有在限期前換人，安帥解釋道：「祖連奴有能力以一己之力決定賽果，冇其他香港球員有咁嘅質素，對於換唔換佢我諗咗好耐，係好似玩緊啤牌，但出戰大賽就係需要賭博。」他希望祖連奴能趕及在分組賽最後一戰復出。安帥又指集訓期間表現不穩的勞烈斯，自從新東家有着落後，狀態明顯有改善，至於李毅凱就透露已與標準流浪解約，但表示會先專注今次大賽。

港隊分組賽第2戰就要硬撼亞洲二哥伊朗，安帥指出對手多位主力均來自歐洲主流聯賽，承認挑戰極大：「伊朗係好具質素嘅球隊，我哋上次喺世盃外交手輸0比4，佢哋嘅球員嚟自波圖、羅馬及飛燕諾等歐洲勁旅，而我哋冇呢種球員揀，但我哋可以做嘅係盡全力做好準備，避免之前作客伊朗所犯下嘅錯誤。」

首戰與胡晉銘搭檔出任防中的陳俊樂，為港隊搶下不少球權，他認為上場球員有踢出部署：「上場對手一開始係諗住開短，但之後係逼到佢哋開大腳，做到部署，但仲有唔少細節位可以做好啲。」「樂仔」指出透過之前幾場友賽，感覺全隊更加熟悉逼搶踢法，亦敢於將陣形壓前。相隔2個月再鬥伊朗，他表示有信心港隊今場表現會更好：「我哋比上次狀態更好，今次會有心理準備，要點樣應付對手，希望今次做得更好。」