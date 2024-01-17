沙華列夫虐打案於法網期間再審

奧運金牌得主沙華列夫周二在澳網順利贏得開門紅，然而這位德國名將因涉虐打前女友的案件，將於今年法網期間面臨審判。

被列為澳網男單6號種子的沙華列夫，在墨爾本球場先失一盤後成功反勝，以4比6、6比3、7比6(7比3)、6比3擊敗同胞高柏夫(Dominik Koepfer)，順利躋身次圈。不過，場外的私事似乎不太順利，據德國媒體報道引述柏林邢事法院發言人表示，沙華列夫因被指控對一名女性進行身體虐待，今年5月將要接受審判。

據2023年10月31日的一份法庭聲明，這位德國名將被控「在2020年5月在柏林的一場爭吵中對一名女性進行身體虐待並損害其健康」，聲明稱他於2023年10月2日收到處罰並被判罰45萬歐元罰款，但他否認指控並提出上訴，意味着此案將在柏林地方法院審理。

媒體報道指法院發言人表示審判定於5月31日開始，審訊可能持續8天，直至7月19日。不過，沙華列夫可不需要親自出席審判，可由律師代表，除非柏林地區法院另有決定，如果需要他上庭，則可能影響參加5月的法網及7月的溫網比賽。