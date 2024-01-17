主帥揚言變陣解決入球荒　國足開攻「黎」料

亞洲盃分組賽第2輪賽事，A組黎巴嫩惡鬥中國，兩隊喺首輪都失分，黎巴嫩吞卡塔爾3蛋係意料之內，但中國被塔吉克悶和0比0，演出就令球迷失望。中國主帥亞歷山大‧揚科維奇表明今仗變陣，目的當然係解決入球問題，黎巴嫩為爭出線亦唔會死守，2.5球入球大要捧場。（HOY TV 76台周三晚7時30分直播）

中國喺教練亞歷山大‧揚科維奇帶領下，希望打造成一支高位逼搶球隊，但球員除咗體能尚可之外，戰術執行同技術上都未能適應，造成攻守失衡，努力想爭取入波情況下，防守反而出現更大漏洞，上仗就被塔吉克攞到18次埋門，呢個亦係佢哋由熱身賽開始一直成績差勁嘅原因。

張玉寧謝鵬飛有望上陣

中國上仗要到60分鐘開始換人後，攻勢先至有番起色，亞歷山大‧揚科維奇表示今仗會變陣，張玉寧、謝鵬飛等攻擊球員有望上陣爭入波，爭勝嘅決心相當明顯。中國近6場比賽1勝1和4負，當中4場總入球開3球或以上，今仗如果可以承接上場尾段氣勢，入波相信有一定把握。

黎巴嫩踢法夠硬淨

另邊廂，黎巴嫩牌面上雖然係小組當中最弱嗰隊，但踢法頗為硬淨，熱身賽曾經贏過約旦以及僅負沙特阿拉伯，實力同中國相差唔算好大，為爭奪次名或其中一支最佳第3名，今仗會用進取踢法以贏波為目標。既然兩隊都有意欲靠進攻爭勝，開2.5球入球大機會高唱入雲。