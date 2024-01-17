港超聯　林學曦首膺12月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「12月最有價值球員」由香港U23前線主力林學曦首次奪得。

成立第3季的香港U23，在去年12月踢了3場賽事，包括2場「賽馬會菁英盃」分組賽及1場聯賽，同樣能夠保持不敗。香港U23上月初先對東方，在落後0比2下，憑完場前20分鐘內連下兩城最終扳平2比2；之後月中聯賽作客深水埗，兩球領先後慘遭逼和；月尾「賽馬會菁英盃」再戰該支區隊，即使對手有4名外援助陣，起用清一色本地球員的香港U23卻令人意外地大勝5比0，寫下成軍以來的最大勝仗；而3戰1勝2和，也是球隊成軍以來的最佳走勢。

職業生涯曾效力標準流浪、南華及東方等球會的林學曦，上季在標準流浪上陣11場只錄得1個入球。今季毅然轉投香港U23，經過半季磨合，「學曦」表現漸入佳境。這位前港腳上月共射入3球，都是在深水埗身上取得，截至今日為止，他已為球隊攻入5球，是香港U23首席射手。最終他以兩票之差力壓標準流浪的神田夢實，職業生涯首次贏得「每月最有價值球員」，亦成為繼陳肇鈞及謝家榮後，今季第3位得獎的本地華將。

2008年加盟四海首度亮相本地頂級聯賽，經歷16年生涯的他坦承對獲獎有點意外：「沒想過會拿到這個獎，很感謝教練團、隊友們，在過去這幾個月內幫助很多，希望未來球會有更好表現。」他又認為自己得獎與球隊表現掛鈎：「球隊在成績方面有一定表現，教練團在戰術方面制定和球員執行，都很専注和成功，未來每一場比賽，都希望自己交到好表現，也可以幫助年青球員成長。」

跟以往效力大球會相比，32歲的「學曦」自知現時要背負更大責任：「與以往最大分別就是要承擔更多，因為自己落場應該表現更好之餘，更要幫助一眾小經驗和年青的球員，幫助他們懂得怎樣去比賽，無論領先或落後，應該要做甚麼。就是多了這份承擔，今季除了做好自己，還要好好思考如何幫助新秀們。」