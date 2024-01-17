16歲天才少女安祖娃澳網拍走前世界「2姐」

16歲的俄羅斯天才少女安祖娃，周三在澳網女單爆出大冷，拍走6號種子的溫網亞軍積芭兼送蛋，鎖定次圈席位，這也是她生涯首次擊敗世界前10的球手。

安祖娃於12個月前仍在青年組爭逐，並闖入了女單決賽，可惜激戰3粒鐘不敵好友Alina Korneeva屈居亞席，而時隔一年在成人賽亮相，面對擁有三個大滿貫亞軍兼前世界排名第2的積芭，僅花54分鐘以6比0、6比2淘汰了對手，贏得致勝一分後她自己都難以置信，抱頭掩面：「賽前我真的很緊張，因為我要對住積芭，我總是觀看她比賽，現在有機會跟她較量，但想不到在首盤我發揮很好，坦白講這是我預計之外，我只希望在這大型比賽上去享受每一個擊球，每一刻時光，我做到了。」

安祖娃過去一年表現相當搶眼，去年溫網她躋身16強成為公開年代以來第三年輕從外圍賽晉級的球手，而她由2023年初的世界排名405位，攀升至年終的46位，她賽後表示:「我覺得自己比以往成熟了，去年我只是15歲，而今年轉變了很多，我相信大家都可在場上看到。」

至於去年因傷缺席的西班牙小天王艾卡華斯，重回澳網則有個好開始，僅花1小時多以7比6(7比5)、6比1、6比2淘汰了37歲法國老將基斯昆特，躋身男單次圈。20歲的艾卡華斯擁有兩個大滿貫冠軍，這是他生涯第3度參加澳網，而最佳成績是2022年的32強。