快艇新主場將辦2026全明星及2028奧運

NBA官方宣布，2026年全明星賽將在洛杉磯快艇的新球館Intuit Dome舉行，日期為香港時間2026年2月16日，這將是洛杉磯紀錄性第7次舉辦全明星賽。

快艇的新主場Intuit Dome預計於2024-25賽季正式啟用，NBA總裁阿當施華視察場地後透露計劃將舉辦2026年NBA全明星賽及2028年洛杉磯奧運；這也是全明星賽自2018年後，再重返南加州上演。

目前新主場Intuit Dome仍在施工中，預計快艇可於6月遷入，並於8月對外開放。快艇自2021年開始建造屬於自己的新球場，可容18000名觀眾，當中有70個VIP包廂，最貴的包廂一季為200萬美元，可容11名觀眾，且安排在第一排欣賞比賽。

全明星賽再落戶洛杉磯亦創下紀錄，將是繼1963年、1972年、1983年、2004年、2011年及2018年後第7次舉辦，而最近一次（2018年）於洛杉磯舉辦的全明星賽，有戲劇性的結果，勒邦占士隊在比賽還剩7分鐘時落後13分，但最終以148比145反勝史提芬居里隊，當年勒邦占士憑攻入29分10籃板8助攻當選了該屆全明星賽MVP。