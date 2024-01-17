坦桑尼亞交學費　摩洛哥超班半W有計

今晚非國盃上演2場F組首輪賽事，其中摩洛哥登場鬥坦桑尼亞。摩洛哥重臨「福地」卡塔爾，當然想重溫前年世盃嘅佳績，遇上弱旅坦桑尼亞，必定先發制人，半場主勝有計。（Now 638周四凌晨1時直播）

摩洛哥於前年卡塔爾世盃一鳴驚人，其中淘汰賽接連擊退西班牙同葡萄牙，最終取得殿軍，亦係非洲球隊於世盃史上最佳成績，令人刮目相看。摩洛哥依家世界排名第13，冠絕一眾非洲球隊，自然被視為奪標熱門，而一眾世盃殿軍功臣，如薛耶治、阿舒拉夫、安尼斯利、蘇夫恩岩拉伯特等都繼續在陣，實力同默契毋須懷疑，加上自1976年後，未再嘗到非國盃冠軍滋味，梗係想食住個勢劍指錦標。

另邊廂，坦桑尼亞現時世界排名第121，今次只係第3次闖入非國盃決賽周，之前2次合共6場分組賽都未贏過，大賽經驗不足，各項賽事近5場只得1勝2和2負，實力太弱好難爆冷。摩洛哥一向搶韁，各項賽事近5場取得4勝1和之餘，其中4場於上半場已取得領先優勢，包括上年11月世盃外贏坦桑尼亞2比0，都係半場領先，今場隨時照辦煮碗。

至於同組另一場由剛果民主共和國對贊比亞，贊比亞雖然係2012年非國盃盟主，兼有前車仔主帥格蘭領軍，但實力太弱信唔過，不過剛果民主共和國亦唔好得幾多，各項賽事近6場僅1勝，其中5次開半場和，不妨追多鋪。（Now 638周四凌晨4時直播）

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