賽馬會菁英盃　香港U23惡鬥冠忠南區

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「賽馬會菁英盃」周三（17日）上演A組獨腳戲，香港U23於九龍灣公園惡鬥冠忠南區。香港U23今場續由雲天樂把關，宋紘毅、嚴啟倬分任兩閘，鄧筵霑、鄭進泓及郭子堦坐鎮中場，吳栢希、何家智肩負入球重任。南區則派出趙聡悟、陳潤潼， 以及容昊3名U22年輕球員，加上川瀨浩太、基斯、佐佐木周、李小恆和積遜5名外援出戰，新加盟的日本中場冨樫凌央、梁祐維 先列後備。（on.cc東網周三晚上8時起按次收費直播）

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

4 宋絃毅

5 梁煒烽

6 杜國樑

8 鄧筵霑

9 何家智

12 吳栢希

14 鄭進泓 [C]

16 郭子堦

20 嚴啟倬

冠忠南區正選：

31 [GK] 顏翱天

4 川瀨浩太

6 基斯

11 佐佐木周 [C]

12 杜馬思

16 翟廷峯

17 李小恆

19 趙聡悟

22 陳潤潼

23 容昊

90 積遜

香港U23後備：

29 鄧梓朗 [GK]

10 林學曦

11 吳文希

19 盧錦宏

21 林智豐

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

33 宏愷志

66 李卓軒

88 羅焌軒

冠忠南區後備：

1 [GK] 蔡子濤

77利奧

13 梁祐維

15 黎格爾

18 艾華

20 游卓峰

21 馬文政

26 陳凱柏

28 陳傲軒

33 冨樫凌央

「賽馬會菁英盃」周三（17日）獨腳戲，A組香港U23於九龍灣公園惡鬥冠忠南區。南區目前位列小組第2，為保出線席位，今場面對陣容同樣不整的香港U23，定必全力搶攻。（on.cc東網周三晚上8時起按次收費直播）

香港U23上場不敵大埔，但主教練司徒文俊認為球隊防守死球有改善，盼望球員保持集中，避免南區利用罰球製造威脅：「南區同大埔嘅死球都好有威脅，但我哋上場冇畀大埔利用呢點攞好多着數，希望呢場可以Keep住。」「司徒Sir」透露由於賽程頻密，是役將作輪換，包括剛剛病癒的鄧筵霑有望上陣，惟劉家喬返回美國繼續學業，無法候命。

是役有機會倒戈的鄭進泓，則表示要嚴防積遜及佐佐木周，盼把握對方有幾位主力出戰亞洲盃的機會，努力搶分：「雖然史提芬彭利拿同『智哥』（鞠盈智）去咗踢亞洲盃，但南區仲有Shu（佐佐木周）組織攻勢，而且積遜踢咗兩場都有波入，狀態好好，所以要Mark實佢哋，睇吓可唔可以搏到有分落袋。」

另一方面，南區目前位列A組第2位，領先第3位的東方1分兼踢少兩場，出線形勢相當樂觀，但主教練楊正光呼籲球員謹慎應戰：「香港U23試過贏深水埗5球，所以唔好以為呢場好易踢，專注做好自己，盡量唔好被對手偷雞。」好消息是基斯刑滿復出，新加盟的梁祐維亦完成註冊，可以候命。

至於中堅川瀨浩太就有信心，即使球隊於剛過去的周六（13日）與深水埗交鋒，體力也不會受太大影響：「隔咗幾日就要再踢另1場波，點都有啲吃力嘅，好彩球隊陣容深度唔錯，大家可以輪流踢，以理想嘅狀態應付呢場波。」