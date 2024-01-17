印度羽賽　李卓耀晉16強　謝影雪因傷退賽

印度羽毛球公開賽周三（17日）上演男單首圈賽事，李卓耀花了47分鐘，以直落2局擊敗印度的Srikanth Kidambi，闖進16強，將大戰世界排名第8的泰國好手Kunlavut Vitidsarn。

世界排名第18的香港球手李卓耀上周於馬來西亞羽賽16強止步，今站首圈他與東道主球手、世界排名第25的Srikanth Kidambi一度激烈爭持，首局激戰至「刁時」，但李卓耀臨危不亂，以24：22先拔頭籌。李卓耀第2局乘勝追擊，一度領先多達9分，雖被印度球手一度追近至13：17，但這位27歲港將成功頂住壓力，最終以21：13再勝一局，並以直落2：0取勝，晉級16強。

李卓耀下場將迎來7號種子、泰國的Kunlavut Vitidsarn，後者首圈以21：12、21：16擊敗丹麥的祖漢臣。

至於另一港將伍家朗則以13：21、7：21不敵5號種子印尼球手基士堤，無緣晉級，基士堤次圈將與馬來西亞的李梓嘉爭入8強。

混雙方面，香港組合鄧俊文／謝影雪退賽，事後謝影雪於社交媒體解釋自己早上訓練時扭傷膝蓋，目前未知情況如何，將回港接受詳細檢查，她感謝球迷關心：「希望沒有大礙。」