賽馬會菁英盃　香港U23逼和冠忠南區

「賽馬會菁英盃」周三（17日）上演A組獨腳戲，香港U23於九龍灣公園惡鬥冠忠南區。南區一度憑佐佐木周先開紀錄，但比賽尾段林智豐為香港U23扳成平手，最終雙方踢成1比1。

香港U23今場續由雲天樂把關，宋紘毅、嚴啟倬分任兩閘，鄧筵霑、鄭進泓及郭子堦坐鎮中場，吳栢希、何家智肩負入球重任。南區則派出趙聡悟、陳潤潼， 以及容昊3名U22年輕球員，加上川瀨浩太、基斯、佐佐木周、李小恆和積遜5名外援出戰，新加盟的冨樫凌央、梁祐維先列後備。

冠忠南區開賽初段積極搶攻，8分鐘先有積遜頭槌頂得太正。4分鐘後李小恆禁區頂快腳一射，又被雲天樂接實。16分鐘南區率先打破僵局，佐佐木周接應陳潤潼傳中輕鬆頂入。南區之後再接再厲，38分鐘容昊扣過門將雲天樂後，橫傳予後上的趙聡悟，但後者射門無功而還，半場香港U23暫時落後1球。

易邊後南區換入新援冨樫凌央加強攻力，51分鐘這名日本中場一記巧妙轉身，避過對方球員後卻抽中網側。9分鐘後李小恆推大位勁射，再被雲天樂飛身撲出。南區尾段換入艾華、梁祐維，希望再拉開比數，不過84分鐘香港U23一次反擊，林智豐近門抽入，最終南區被逼和1比1，未能全取3分。