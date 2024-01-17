佐藤壽人：袋鼠兵「大」勝歡「敘」

敘利亞於B組首輪分組賽中以0比0賽和烏茲別克，我肯定他們會為這個賽果及保持不失球而感到高興。

話雖如此，但他們並沒有一直向烏茲別克的邊路球員施壓，以及作出足夠的嚴密看管，今仗澳洲有可能會在這區域嘗試以傳中球產生威脅，所以，他們需要在此方面作出改善。今仗他們會滿足跟澳洲和局收場，所將會首先要盡力避免出現失球的情況。進攻方面，他們將嘗試於中路搶到對方腳下球，然後於邊路位置展開反擊攻擊，製造入球機會。

澳洲上場分組賽以2比0擊敗印度，不過，這3分是幾經辛苦才能夠取下來。上半場他們進攻時多次出現失誤，未能建立出任何節奏，但總算能夠於下半場早段打開紀錄。最終他們憑著邊路攻勢而控制戰局，協助球隊獲勝。我認為袋鼠兵團今仗有可能會再次倚重側擊，有見及此，左閘貝軒治將會擔任重要的角色。澳洲於首輪分組賽展示出，如果先發部隊未能交出表現的話，其後備席廂都有球員能夠入替提升球隊表現。我認為，敘利亞今仗難以整場比賽90分鐘都能夠守得住澳洲的攻勢，我預計袋鼠兵最終將可慶祝再下一城，成功晉級淘汰賽。

同組另一場賽事，烏茲別克於今屆亞洲盃首戰以0比0跟敘利亞打成平手取得1分，但他們將會為未能全取3分而回感到失望。在這場比賽中他們錄得較多的控球權及製造出更多入球機會，但最終因為欠缺門前把握力而未能獲勝。前線方面，我預期艾堅路夫今仗每當於中前場之間接應隊友的傳球之時，將會展示出他的能力。而防守的時候，艾舒梅路度夫將需要好好地控制防線，要小心提防對方的反擊攻勢。

印度於B組首輪分組賽以0比2不敵澳洲，但這場比賽中球隊有很多令人感到欣慰的地方。防守上，他們成功於半場完結時保持0比0的比數，表現得十分之好。另外，他們每當展開反擊攻勢時都展示出相當強大的進攻火力。然而，他們於一對一的防守時，表現得較為差勁，最終導致失球的出現。今仗他們需要跟對賽澳洲時一樣，展示出相同的力量及積極性至為重要。馬菲亞辛治及舒亞迪都有一定的質素，為球隊作出貢獻。

我預計，今仗印度將會再次排出4-5-1的緊密陣式，但我認為烏茲別克的用波質素，將可令他們於邊路位置力壓印度，製造更多機會。如果烏茲別克能夠於門前表現得更加冷靜的話，我認為他們今仗將可以輕鬆全取3分。

另外，巴勒斯坦首輪分組賽以1比4不敵伊朗，今場面對阿聯酋誓要取得分數。上場面對實力遠高於自己的伊朗，巴勒斯坦大部份時間都未能在搶到控球權後製造到機會。今仗他們面對阿聯酋時，將會再次集中保持緊密防守，從而阻止對方有空間建立攻勢。

進攻方面，他們陣中沒有球員能夠為阿聯酋帶來問題，不過譚馬施仁於對伊朗時取得的入球中，展示出他的質素及走位時間相當準確。阿聯酋分組賽首戰以3比1擊敗中國香港，旗開得勝，如今很大機會可以鎖定晉級淘汰賽資格。

在這場勝仗中，他們的上半場未能製造出太多入球威脅，而在中國香港前場壓迫下也難以製造到入波機會。然而，他們下半場提升了比賽節奏及強度，踢得更加積極進取。年青小將蘇坦阿迪爾表現突出，他不但冷靜地攻入一個12碼罰球，更加有份建立為阿聯酋奠定勝局的第3個入球。

阿聯酋首仗比我預期中踢得更加辛苦，但當情況需要的時候，他們也有能力加快比賽節奏來提升表現。我認為，今仗他們可於邊路位置佔優，並成功擊敗巴勒斯坦。