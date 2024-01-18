PPV直播黃藍決戰　永倫毫無保留火拼香港東方

今晚甲一男籃聯賽尾場再演「黃藍對決」，香港東方於4強Game 1盡顯內線優勢，憑「雙塔」卜聿揚和麥洛連合轟46分，以74：69力挫永倫。東方如再贏一場即可殺入總決賽，「藍軍」勢必發力搶分，且看「得分機器」泰那能否為永倫扭轉局面，強強對決值得球迷萬勿錯過！(on.cc東網今晚8時40分提供按次收費直播）

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常規賽亞軍香港東方上場面對季軍的永倫防守相當集中，派出卜聿揚和麥洛連夾擊永倫中鋒柏斯，大大減低他的得分，同時消耗他不少體力，令永倫首節就被拉開10分。永倫頭號得分點泰那下半場愈戰愈勇，全場轟入32分，特別在第4節搶得12分，助球隊此節打出24：17，一度追至僅落後2分，惟柏斯在最後50秒落後4分時射失關鍵罰球，最終永倫以69：74吞下敗仗。

香港東方「雙塔」為球隊鞏固內線，身高同樣達2米08的卜聿揚和麥洛連上場合共搶下34個籃板，其中16個為進攻籃板，製造了不少二次進攻機會，永倫今場會以什麼對策應付，令人期待。東方的基拔受傷多時，雖然已經復操一段時間，惟他狀態成疑，預計今場他與隊長徐遠成未必會上陣，至於上場因病缺陣的蘇利文，今場或未能趕及復出，預計東方將以相同陣容出擊。