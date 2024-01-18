足動校園體驗計劃　理文造訪德信中學

2023/24年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」全力支持的「足動校園體驗計劃」，今次輪到港超球隊理文出動，派出多位職球員到訪位於沙田的德信中學，與約30名同學仔交流分享。校內一眾熱愛足球的小將們，也捉緊難得的鬥波機會，在職業球員面前表現自己。

2017年成立的理文，如今已發展成為港超賽場的爭標分子，今季聯賽高踞積分榜榜首位置。近年理文開始在亞洲賽嶄露頭角，憑上季在「中銀人壽香港超級聯賽」奪得第2名成績，「黃黑軍團」今年更進一步挑戰亞洲頂級賽事，首次出戰「亞冠盃」外圍賽，有機會赴日本，與曾3奪「亞冠盃」冠軍的日職球隊浦和紅鑽，讓亞洲看見理文，看見港超。

這支港超勁旅也非常重視本地社區工作，今次活動非常有誠意，派出杜度、保連奴、袁皓俊及羅焯熙出席校訪，4位球員在助教朱兆基帶領下，先逐一向同學們作自我介紹，並分享作為職業球員的心得。進入熱身環節，朱兆基就為同學安排了一系列訓練，看完4位理文球員的示範過後，被分成多組的同學們也有樣學樣，用雪糕筒頂住足球進行來回跑，訓練講求速度至於，也非常考驗大家的手腳協調和平衡力。溝通在足球比賽中非常重要，在緊接的運球及傳球訓練中，從旁指導的朱兆基，在矯正技術動作的同時，也不望提醒同學要勇於「出聲」。

之後來到不容錯過的鬥波環節，同學們分成幾隊，輪流落場挑戰5位理文職球員。面對一班足球小將的挑戰，幾位理文球員也使出「真功夫」，其中巴西外援保連奴，就展現出極具娛樂性的森巴足球技藝，吸引不少校內師生都上前圍觀。今次參與活動的約30位德信中學同學仔中，有不少屬校內足球隊成員，見到職業球員來訪，都非常落力想表現自己，至於幾位踢得興起的理文球員，即使在寒冷天氣底下，都紛紛脫去身上外套，可見大家都非常投入。最後，理文職球員也為同學們送上事先準備的精美紀念品，而同學們都爭相與幾位理文代表索取簽名及合照，活動也在一片歡笑聲中完美作結。

有份參與今次活動的中五梁浩然，就認為能夠與理文球員交手機會難得，也讓他見識到與職業球員差距：「理文球員嘅猜傳令我印象深刻，佢哋就算凌空控波鬥唔會失，鬥波嘅時候畀我睇到佢哋更加優勢嘅地方，值得我哋學習。」香港學生普遍學業繁重，有豐富執教學界球隊的朱兆基，在教導同學足球知識之餘，也希望他們要學懂時間管理：「見到佢哋全部都好鍾意踢波，但學生有太多嘢兼顧，佢哋要學識點樣去分配時間，如果想向職業足球發展，就一定努力同付出好多時間。」

秉承「勤而樂」着重均衡發展

德信中學於2000年創立，以「勤而樂」為校訓，秉承天主教理念，着重學生的均衡發展，品格與學術培育並重，以全人教育為目標。學校十分重視體育發展，更是各項學界賽的常客，其中A Garde足球隊在本學年沙田及西貢區學界賽過關斬將，最終奪得D2冠軍。

活動負責老師高穎恆，就表示足球一直是校內學生熱衷參與的運動：「德信中學除咗籃球及手球運動之外，足球都係好受同學歡迎，同學在校內及校外都積極參與足球比賽，加上近年成立的足球學會，更加推動到有興趣嘅同學參與足球運動。」他希望參與今次活動同學能有所得著：「佢哋可以學到團體精神，互相支持同關心，都希望透過呢次計劃，更加了解及認識港超，從而有興趣入場睇波。」